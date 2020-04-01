Гарик и Сона представили поклонникам видеоклип песни “Сари ахчик”

Гарик Папоян и Сона Рубенян, чьи исполнения, рожденные в результате сотрудничества, пользуются популярностью, представили своим поклонникам видеоклип, снятый на основе старой армянской песни “Сари ахчик”.

Как передает «Арменпресс», ролик, режиссером которого является Арман Саркисян, уже доступен на YouTube.

Аранжировку песни сделал Гарик Папоян, выступающий в качестве гитариста. Бас-гитарист Давид Парикян, ударные инструменты - Давид Геворгян.

Гарик Папоян и Сона Рубенян составили группу “Гарик Сона” с 2017 года. Они представляют переработанные варианты старых и новых армянских песен, с которыми выступают и на концертах. В 2017 году Гарик и Сона в рамках программы Общественного телевидения “Песнь песней” представили песню Эдгара Элбакяна-младшего “Лусин”, которая в 2018 году на конкурсе “Цицернак” Министерства НОКС Армении была признана “Хитом года”.