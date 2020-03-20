Военные самолеты Су-30 СМ ВС Армении контролируют воздушное пространство

Летчики Вооруженных сил Республики Армения провели учебные полеты на истребителях Су-30 по учебно-тренировочному плану полетов новой авиационной техники. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеоролик полета истребителя Су-30 СМ с записью: «Наши военные самолеты Су-30 СМ контролируют наше воздушное пространство».