При поддержке министерства труда и социальных вопросов Республики Армения 4041 одиноким пожилым людям будут предоставлены продовольственные корзины на один месяц.

Как сообщает Арменпресс, организации “Миссия Армения” и “Немецкий Красный Крест” сегодня начали программу по обеспечению пожилых людей необходимыми продуктами питания.

Таким образом, организация “Миссия Армения” предоставит продовольство 1934 людям в Ереване и еще 1892 одиноким пожилым людям в областях.

Организация “Немецкий Красный Крест” предоставит продовольствие 215 одиноким пожилым людям.