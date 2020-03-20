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4041 одиноким пожилым людям будут предоставлены продовольственные корзины на один месяц

4041 одиноким пожилым людям будут предоставлены продовольственные корзины на один месяц

При поддержке министерства труда и социальных вопросов Республики Армения 4041 одиноким пожилым людям будут предоставлены продовольственные корзины на один месяц.

Как сообщает Арменпресс, организации “Миссия Армения” и “Немецкий Красный Крест” сегодня начали программу по обеспечению пожилых людей необходимыми продуктами питания.

Таким образом, организация “Миссия Армения” предоставит продовольство 1934 людям в Ереване и еще 1892 одиноким пожилым людям в областях.

Организация “Немецкий Красный Крест” предоставит продовольствие 215 одиноким пожилым людям.


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БелТА


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