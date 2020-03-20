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С азербайджанских IP адресов в соцсетях распространяется дезинформация, создающая панику

С азербайджанских IP адресов в соцсетях распространяется дезинформация, создающая панику

В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в Армении с целью предотвращения распространения коронавируса, в армянском сегменте различных социальных сайтов были обнаружены отдельные страницы, посредством которых распространяется дезинформация с целью создания паники среди населения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий выяснили, что пользователи персональных страниц, распространяющих такую информацию, даже не знали о таких записях на своих страницах.

Выяснилось, что записи были сделаны на персональных страницах армянских пользователей с IP-адресов азербайджанского интернет-сегмента.

В связи с произошедшим были приняты сообщения от этих граждан. Подготавливаются материалы.


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