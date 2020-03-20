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Армен Саркисян подписал закон о материальном резерве и пакет сопутствующих законов

Армен Саркисян подписал закон о материальном резерве и пакет сопутствующих законов

Президент Армении Армен Саркисян 20 марта подписал Законы о материальном резерве, о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении дополнений в Закон “Об организации и проведении проверок в Республике Армения”, О внесении изменения в Закон “О структуре и деятельности правительства”, О внесении изменения в Закон “О государственной и служебной тайне”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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