Армен Саркисян подписал закон о материальном резерве и пакет сопутствующих законов

Президент Армении Армен Саркисян 20 марта подписал Законы о материальном резерве, о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении дополнений в Закон “Об организации и проведении проверок в Республике Армения”, О внесении изменения в Закон “О структуре и деятельности правительства”, О внесении изменения в Закон “О государственной и служебной тайне”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.