Эдуард Мартиросян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения

Указами президента Армении Армена Саркисяна, Эдуард Мартиросян освобожден с должности заместителя директора СНБ Армении и и.о. директора СНБ и назначен на должность директора Службы национальной безопасности Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при подписании указов президент руководствовался соответствующим законодательством и принял во внимание предложение премьер-министра Армении.