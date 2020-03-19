Эдуард Мартиросян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
18:23, 19 Март, 2020
Указами президента Армении Армена Саркисяна, Эдуард Мартиросян освобожден с должности заместителя директора СНБ Армении и и.о. директора СНБ и назначен на должность директора Службы национальной безопасности Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при подписании указов президент руководствовался соответствующим законодательством и принял во внимание предложение премьер-министра Армении.
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