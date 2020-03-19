Правительство Армении запустит крупные пакеты поддержки бизнеса

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки премьер-министр, коснувшись проблемы коронавируса, отметил: “В этот трудный момент мы должны двигаться вперед разумными шагами, и в результате этого кризиса Республика Армения, Арцах, армянский народ и общество должны стать сильнее.

Вчера в правительстве мы обсуждали Антикризисную экономическую тактику и стратегию. Наше решение однозначное. Мы не ставим и не будем ставить перед собой задачу восстанавливать докризисную экономическую ситуацию, какой бы хорошей ни была докризисная экономическая ситуация в Республике Армения. Мы поставили перед собой задачу руководствоваться гораздо большими амбициями при позиционировании после кризиса. И именно из этого исходит логика наших действий - мы должны реализовывать программы развития в течение этого времени. В течение этого времени мы можем больше сосредоточиться на принятой нами программе реформ и, конечно же, должны оказать серьезную поддержку экономике. И эта поддержка должна иметь логику развития. Конечно, понятно, что кризис также вызовет некоторые социальные вызовы, и мы должны столкнуться с ними и принимать адекватные шаги для решения этих социальных вызовов. Однако очень важно, чтобы эти социальные программы, которые мы осуществляем, были эффективными, целенаправленными, справедливыми, потому что мы также должны помнить о критических социальных программах в нашей истории и их последствиях, когда социальные программы или социальная помощь часто концентрировались в нескольких местах, и под предлогом социальной помощи происходили теневые процессы обогащения. Мы должны исключить такие явления”.

Затем премьер-министр коснулся программы мероприятий, в рамках которой будет реализован пакет срочной помощи бизнесу на около 25 млрд драмов. “У нас также будет пакет на 25 млрд драмов для социальной помощи, который будет использован по мере необходимости. И в-третьих, у нас будет фонд в размере около 80 млрд драмов, который будет направлен на переформирование и корректировку экономики в соответствии с параметрами посткризисного времени”, - сказал глава правительства.

Никол Пашинян отметил, что бизнесу предлагаются кризисные кредитные портфели. “Суть состоит в том, что 50% финансирования предоставляется коммерческими банками и кредитными организациями, а до 50% финансируется правительством. Государственное финансирование является беспроцентным, и процентные ставки банков и кредитных организаций также субсидируются правительством, то есть предприниматель получает кредитные средства, финансирование с нулевой процентной ставкой. Эти средства могут быть использованы в следующих целях: выплата заработных плат сотрудников и уплата налогов по ним. Здесь мы предлагаем в случае каждого сотрудника не более 500 тысяч драмов в месяц и на не более 3 месяцев. То есть, если у компаний возникают трудности с оплатой сотрудников, мы говорим, что дадим средства совместно с банками, вы платите без процентов, то есть нет никаких процентов, государство субсидирует проценты”, - сказал премьер-министр.

Представленный пакет в течение двух дней будет представлен на общественное обсуждение, по результатам которого будет доработан.

Правительство внесло изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений. В частности, предлагается дополнить решение размером премиальных выплат являющимся гражданами Республики Армения, проживающим в Республике Армения призерам и чемпионам Олимпийских игр и всемирных шахматных олимпиад, которые раньше в соответствии с решением правительства от 17 декабря 2015 года в качестве премиальных получали 100 тыс драмов, а сейчас предлагается выплачивать 200 тыс драмов.

Правительство приняло решение, согласно которому территория площадью 15 га рядом с железнодорожной станцией “Спандарян” в административном районе Ачапняк будет передана министерству юстиции Республики Армения для строительства зданий Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда.