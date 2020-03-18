Давид Макарьян назначен заместителем министра по вопросам реинтеграции Украины
Кабинет министров Украины назначил заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давида Макарьяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, соответствующее решение принял кабинет министров Украины.
Давид Макарьян родился в городе Николаев 12 августа 1984 года. После окончания Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова сразу стал директором Николаевского ООО «Гранд-Авто-Ник». В 2011 году вступил в Партию УДАР Виталия Кличко. В 2012 году возглавил Николаевскую областную партийную организацию ПП УДАР и на парламентских выборах 2012 года стал руководителем Николаевского областного избирательного штаба.
С 2012 по 2014 год – помощник-консультант народного депутата 7 созыва Павла Рябикина. В декабре 2014 года избран народным депутатом 8 созыва, пройдя по спискам БПП под номером 66. Член комитета по вопросам транспорта.
В 2016 году был кандидатом на должность председателя Николаевской ОГА, но отказавшись от предложения, остался работать в Верховной Раде Украины. С 2019 года заместитель председателя общественной организации Союз Армян Украины.
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