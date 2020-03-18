Правительство предоставит экономике помощь в размере 150 млрд драмов

Правительство Армении в ближайшее время предоставит экономике помощь в размере 150 миллиардов драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«Мы должны поддержать нашу экономику. В ближайшее время правительство предоставит экономике поддержку в размере не менее 150 млрд драмов. Мы подготовили пакет, который через несколько дней можно будет применить на практике. Мы выделим 25 млрд драмов на программу, согласно которой компании, которые займут деньги у армянских банков для выплаты зарплат своим сотрудникам и решения других вопросов, правительство будет софинансировать 50% этого кредита с 0%, а также будет субсидировать процентную ставку банковской части», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что правительство поставило перед собой серьезную задачу также по поддержке сельского хозяйства.

«Мы поставили перед собой задачу субсидировать сельскохозяйственные кредиты, снизив их до 0%», - сказал премьер.

Пашинян добавил, что они подготовили пакет на 30 миллиардов драмов для срочной социальной помощи и 80 миллиардов драмов для организаций, которые подготовят Армению к новому миру.