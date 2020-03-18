Для учеников в эфире Общественного телевидения будут организованы уроки дистанционного обучения

Государство, учитывая объявленное в стране чрезвычайное положение, в рамках пилотной программы дистанционного образования создало возможность проведения уроков и лекций для учеников в конкретные часы в эфире Общественного телевидения. Компания “Ucom” предоставит отдельный канал для проведения занятий. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“В сотрудничестве с общественной телекомпанией мы создали возможность проведения лекций и уроков. Именно в эфире телекомпании каждое утро с 08:30 до 09:30 будут занятия, затем они возобновятся с 11:30 до 12:40. Кроме того, мы получили очень хорошее предложение от нашего партнера “Ucom”, они предоставят отдельный канал для подобных уроков. И в течение всего дня у нас будут подобные занятия”, - сказал Арутюнян.

Он отметил, что сейчас уже проводятся записи, собирают учителей, которые будут читать лекции и уроки и преподавать их ученикам. Будет действовать и отдельный канал YouTube, где будут собраны все эти материалы. И посещения этого YouTube-канала будет бесплатным для абонентов “Ucom”.

Министр отметил, что эти меры должны рассматриваться как дополнительная возможность для развития новых образовательных технологий. Он напомнил, что внедрение системы дистанционного образования было намечено на декабрь 2021 года, но эту возможность будет использована сейчас для осуществления общенациональной пилотной программы.

Арутюнян напомнил, что на сайте Национального центра образовательных технологий были созданы heravar.armedu.am портал, на котором собрана информация о платформах, реализующих подобные программы. Министерство посредством того же Национального образовательного технологического центра будет осуществлять процесс разработки программ и процесс переквалификации.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией. “Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.”, - говорится в решении правительства.