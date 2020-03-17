Евро-2020 перенесли на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта провёл заседание в формате видеоконференции.

Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы—2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля). Как передает Арменпресс со ссылкой на Чемпионат.com, oб этом сообщила Норвежская футбольная ассоциация на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.