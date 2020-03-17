ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

На заседании 17 марта 2020 года Совет ЦБ принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 5,25%. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

В феврале 2020 г. было зафиксировано снижение цен на 0,2% против 0,6% того же месяца прошлого года, при котором 12-месячная инфляция составила 0,5%.

Продолжающееся распространение коронавируса во всем мире оказывает значительное негативное влияние на мировую экономику и на экономический рост стран-партнеров. На мировых финансовых рынках ощутимо растет неопределенность, что выразилось в продолжительном падении биржевых индексов развитых стран, снижении цен на сырьевые товары, девальвации курсов валют развивающихся стран, влияние которых на экономику Армении оценивается как дефляционное.

Согласно оценкам ЦБ, эти влияния проявляются также и в поведении экономики Армении с одновременным сокращением валового предложения и спроса. Основное влияние ощущает на себя сфера услуг, особенно те подотрасли, которые связаны с туризмом и организацией досуга. Согласно основному сценарию ЦБ, экономический рост достаточно замедлится в краткосрочной перспективе, однако не повлияет на долгосрочные перспективы экономического потенциала страны.

Совет ЦБ, обсуждая развитие экономики, оценивает, что в сложившейся ситуации роль денежно-кредитной политики ограничена, поскольку инструментарий денежно-кредитной политики не имеет возможности влиять на рост реальной экономической неопределенности, обусловленной проблемами здравоохранения, и на развитие отдельных секторов экономики. В этом случае важно продолжать сохранять макроэкономическую стабильность страны, что позволит обеспечить эффективность целенаправленных мероприятий экономической политики, разрабатываемой правительством.

Совет ЦБ считает, что благодаря низкой инфляционной политике, реализованной в последние годы, инфляционные ожидания в настоящее время достаточно основаны, следовательно, исходя из целей стабильности цен ЦБ, и оценивая нынешние инфляционные развития, будущие последствия мировой экономики и сформировавшуюся неопределенность, совет ЦБ считает целесообразным снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта. В результате, согласно основному сценарию, инфляция в ближайшие месяцы сохранится на относительно низком уровне, постепенно приближаясь к целевой мишени.

В то же время, Центральный банк в ежедневном режиме проводит мониторинг экономики и финансовых рынков, обсуждает различные альтернативные сценарии и готов реагировать на любое развитие ситуации, обеспечивая стабильность цен в Республике Армения.