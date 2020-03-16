СМИ будет разрешено публиковать только официальную информацию о коронавирусе 

В связи с введением ЧП в Армении средствам массовой информации будет запрещено распространять информацию о распространении коронавируса и состоянии зараженных лиц, которая будет противоречить официальной информации. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в тексте решения правительства о ЧП.

“В Республике Армения, а также за пределами территории Республики Армения, о новых и существующих случаях заражения, о состоянии здоровья лиц, источниках инфекции, об окружении других лиц, контактирующих с имеющимися или потенциальными зараженными лицами, о количестве лиц, проходящих обследование (тестирование инфекции), и изолированных лиц, а также публикации, информационные материалы, интервью, сообщения, в том числе в виде публикаций на интернет-сайтах и в социальных сетях, физическими и юридическими лицами, в том числе средствами массовой информации, производится только со ссылкой на информацию, предоставленную комендантом (далее - официальную информацию)”, - говорится в тексте решения.

Вышеотмеченные сообщения не должны противоречить официальной информации и должны максимально воспроизводить ее. Данные ограничения не распространяются на сообщения государственных должностных лиц или ссылок на их сообщения.

Сообщения, нарушающие данные положения, должны быть немедленно удалены автором.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.