Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на Коммерсантъ. Ранее режим ЧС уже был введен в 33 американских штатах. Как сообщил Трамп во время специально созванной в Белом доме пресс-конференции, это позволит освободить более $50 млрд из национального фонда помощи в случае стихийных бедствий.

Также Минздрав получит более широкие полномочия, а также сможет привлекать дополнительных силы для организации экстренной помощи.

Отметим, что ранее президент США говорил, что не обеспокоен распространением коронавируса в США. Накануне он выступил с обращением к нации и ограничил авиасообщение с Европой.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Yahoo! News и аналитической компанией YouGov, словам президента США о коронавирусе верит лишь 33% респондентов. Большинство американцев (53%) не считает, что господин Трамп говорит правду об угрозе заражения.

Эпидемия коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань, первые случаи зафиксировали в конце 2019 года. В мире число заболевших коронавирусом превышает 130 тыс. человек, умерло 4,7 тыс. В США число заразившихся превысило 1,3 тыс. человек, погибли 40 человек.