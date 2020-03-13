Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами

По взаимному согласию сторон Армения и Грузия решили временно приостановить перемещение граждан между двумя странами на 10 дней, начиная с 08:00 часов 14 марта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«В то же время две страны обеспечат беспрепятственный въезд граждан, желающих вернуться на родину.

Эти ограничения распространяются на все виды транспорта.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки.

Приносим свои извинения за возможные неудобства. Я убежден, что существует общее понимание того, что мы предпринимаем эти шаги исключительно для обеспечения безопасности населения», - написал вице-премьер.