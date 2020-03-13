Время в Ереване: 11:07:36,   13 Март

Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами

Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами

По взаимному согласию сторон Армения и Грузия решили временно приостановить перемещение граждан между двумя странами на 10 дней, начиная с 08:00 часов 14 марта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«В то же время две страны обеспечат беспрепятственный въезд граждан, желающих вернуться на родину.

Эти ограничения распространяются на все виды транспорта.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки.

Приносим свои извинения за возможные неудобства. Я убежден, что существует общее понимание того, что мы предпринимаем эти шаги исключительно для обеспечения безопасности населения», - написал вице-премьер.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации