Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении на странице Facebook президента.

Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат.

"Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых ожидались в пятницу. Оба бразильца на прошлой неделе посещали США, где встречались с президентом Дональдом Трампом.

Сам Трамп заявил, что не делал тестов. Тем не менее, Белый дом решил провести экстренное совещание в связи со встречей Болсонару и Трампа.