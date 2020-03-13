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Азербайджанская сторона открыла огонь по боевым позициям Иджевана

Азербайджанская сторона открыла огонь по боевым позициям Иджевана

13 марта с 12: 00 до 12: 30 противник, нарушив режим прекращения огня, вел пулеметный огонь по армянским боевым постам в направлении Иджевана. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян.

“В результате стрельбы никакого ущерба не нанесено, пострадавших нет”, - сказала Степанян, добавив, что стрельба противника была пресечена ответной с армянской стороны.

Она отметила, что распространенная азербайджанской стороной информация о том, что армянские ВС открыли огонь в направлении села Аббас бейли Азербайджана, не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении остаются верными принятой тактике и не стреляют в направлении населенных пунктов.


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