Эдуард Мартиросян вручил орден Почета Гоар Варданян племяннице легендарной разведчицы

Временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения, полковник Эдуард Мартиросян 12 марта в Музее органов национальной безопасности торжественно передал орден Почета Гоар Варданян племяннице легендарной разведчицы Анаит Пахлеванян. Указом Президента Республики Армения Армена Саркисяна Гоар Варданян посмертно награждена орденом Почета. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Эдуард Мартиросян от имени сотрудников СНБ выразил благодарность родным выдающейся разведчицы.

“Мы высоко ценим работу Геворга и Гоар Варданян, их безупречную деятельность в органах безопасности, исключительные заслуги перед Отечеством и самоотверженную преданность. Они внесли большой вклад в дело национальных интересов и безопасность страны, и в памяти всех нас они останутся преданными Родине героями”, - сказал он. Мартиросян.

Выражая благодарность за высокую награду, А. Пахлеванян отметила, что она гордится и очень рада, что проделанная Варданянами колоссальная работа и служение Родине удостоились столь высокой оценки и на своей родине.

“Я выросла в семье, где учили быть добросовестным, добрым, гуманным и оптимистом. Такими были Геворг и Гоар Варданяны. Эта патриотичная и сильная, бесстрашная и решительная пара прошла сложный и очень трудный путь”, - сказала А. Пахлеванян.

Родственники Гоар Варданян, посмертно награжденной орденом Почета, передали орден Музею органов национальной безопасности Республики Армения.