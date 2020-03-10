Спикер НС Армении и премьер-министр Сербии обсудили военно-промышленное сотрудничество

В рамках официального визита в Сербию делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 10 марта встретилась с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя делегацию во главе со спикером парламента Армении, премьер-министр Сербии поблагодарила своих коллег за дружбу и поддержку со стороны Армении. Ана Брнабич выразила большую заинтересованность в развитии отношений между двумя странами в сферах экономики, образования, высоких технологий. Она отметила, что в контексте развития двусторонних отношений важно отменить визовый режим, а также подчеркнула важность официального открытия посольства Сербии в Армении в ближайшие дни.

Выразив благодарность за теплый прием, Арарат Мирзоян подчеркнул, что отношения между двумя странами и народами действительно дружеские, и до сих пор существует нереализованный потенциал, и необходимо приложить совместные усилия для его реализации. Глава парламента выразил мнение, что в дополнение к отмене визового режима должны быть предприняты шаги по установлению прямого воздушного сообщения между двумя странами, что позволило бы активизировать связь контакты двумя народами. Коснувшись позиции армянской стороны по нагорно-карабахскому вопросу, спикер Национального Собрания Республики Армения подчеркнул, что речь идет, прежде всего, об обеспечении физической безопасности проживающих там армян.

Стороны также коснулись возможного сотрудничества в области военной промышленности.

Позже Арарат Мирзоян встретился с Патриархом Сербской Православной Церкви Иринеем.