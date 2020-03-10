В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей министерства обороны Республики Армения, дислоцированной в юго-восточном направлении, 10 марта, в районе 15:30 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение в области груди получил контрактный военнослужащий, рядовой Зограб Григорьевич Сианосян (1984 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

Министерство обороны Республики Армения выражает свои соболезнования членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.