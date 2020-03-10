Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время митинга 10 марта в Капане.

«Я провел телефонный разговор с премьер-министром Российской Федерации господином Мишустиным. Мы обсудили наши действия в рамках происходящих в экономике и на мировом рынке процессов», - сказал Пашинян.