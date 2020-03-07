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В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксирован уже 12-й случай  заражения  коронавирусом.

Как передает Арменпресс, сайт newsgeorgiaсообщает, что в настоящее время на карантине находятся 140 человек, а 42  человека получают стационарное лечение.

Межведомственный координационный совет по коронавирусу во главе с премьер-министром Грузии 6 марта принял новые решения по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Этими решениями устанавливается  новый порядок для грузинских и иностранных граждан на пограничных контрольно-пропускных пунктах Грузии.

Иностранные граждане, которые на момент прибытия в Грузию в течение  14 дней находились в странах, признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  зоной риска (Китай, Южная Корея, Италия, Иран),  должны пройти обязательный 14-дневный медицинский осмотр и  представить  лабораторный анализ  COVID-19PCR, который докажет, что медицинский осмотр проводился в стране пребывания.А если он прибывает транзитом из другой страны, они должны представить лабораторные испытания, проведенные в транзитной стране. Правительство Грузии также решило временно приостановить прямые рейсы с Италией», - говорится в сообщении.


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