В Грузии зафиксирован 12-й случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксирован уже 12-й случай заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, сайт newsgeorgiaсообщает, что в настоящее время на карантине находятся 140 человек, а 42 человека получают стационарное лечение.

Межведомственный координационный совет по коронавирусу во главе с премьер-министром Грузии 6 марта принял новые решения по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Этими решениями устанавливается новый порядок для грузинских и иностранных граждан на пограничных контрольно-пропускных пунктах Грузии.

Иностранные граждане, которые на момент прибытия в Грузию в течение 14 дней находились в странах, признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) зоной риска (Китай, Южная Корея, Италия, Иран), должны пройти обязательный 14-дневный медицинский осмотр и представить лабораторный анализ COVID-19PCR, который докажет, что медицинский осмотр проводился в стране пребывания.А если он прибывает транзитом из другой страны, они должны представить лабораторные испытания, проведенные в транзитной стране. Правительство Грузии также решило временно приостановить прямые рейсы с Италией», - говорится в сообщении.