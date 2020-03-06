Уроки в Армении возобновятся с 9 марта

Занятия в армянских школах возобновятся в понедельник, а вторая часть двухнедельных весенних каникул для первоклассников начнется с 23 марта. Об этом сообщил Арменпресс начальник управления общественного образования министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Ашот Аршакян.

«Каникулы в Армении из-за нового типа коронавируса, подтвержденного 1 марта, начались на неделю раньше, 2-8 марта, а занятия возобновится с 9 марта. Согласно учебному плану, каникулы первоклассников должны длиться 2 недели, поэтому остаток их двухнедельных весенних каникул будут с 23 по 30 марта», - сказал он.

5 марта на заседании правительства министр образования и науки Армении Араик Арутюнян отметил, что у них нет конкретных инструкций о том, чтобы не продолжать уроки. В учебных заведениях республики объявлены недельные каникулы в связи с профилактикой коронавируса.