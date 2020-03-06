В Иране от коронавируса скончалась армянка: подтверждение МИД

В Иране от коронавируса нового типа COVID-2019 скончалась гражданка Ирана, армянка по национальности. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Восток” сообщил подробности об армянской женщине. 85-летняя Эльсик Маси, неделю назад была доставлена в тегеранскую больницу “Маси Данешвар”, которая считается одной из основных лечебниц коронавирусных заболеваний.

За прошедшие 24 часа в Иране было подтверждено 1234 случая коронавируса нового типа, что является рекордной цифрой. С учетом новых данных общее число инфицированных достигло 4747 человек.