Армяне Франции озабочены азербайджанскими связями кандидата в мэры Париже  

Кандидат в мэры Парижа Рашида Дати имеет тесные связи с властями Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, озабоченность в этой связи в статье, опубликованной на онлайн-платформе Marianne, выразили председатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазян, главный редактор журнала Nouvelles d'Arménie Ара Торанян и член городского совета Иль-де-Франса Патрик Карам.

В статье отмечается, что Дати известна своими тесными связями с авторитарными и недемократическими властями Азербайджана. Она была членом Ассоциации друзей Азербайджана, которая считалась основным инструментом «икорной дипломатии» во Франции.

«Стоит ли напоминать, что мадам Дати, которая заявляет о своей поддержке Баку, в 2017 году выступила против расследования в Европарламента о незаконном политическом давлении Азербайджана на европейских политиков», - говорится в статье.

Близость Рашиды с режимом Алиева было ярко выражено в 2011 году, когда она приняла участие в большой вечеринке в честь первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Кандидат в мэры Парижа в 2016 году после развязанной Азербайджаном апрельской войны выступила с заявлениями против армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Авторы статьи выразили надежду, что Рашида Дати прекратит свои отношения с властями Азербайджана.

Выборы в органы местного самоуправления во Франции пройдут 15-22 марта. Кроме Рашиды Дати, на пост мэра Парижа баллотируются еще два кандидата. Одним из кандидатов является действующий мэр Анн Идальго, которая за время своего пребывания на посту посетила Армению, выступала с проармянскими инициативами, а второй кандидат - бывший министр здравоохранения Франции Аньез Бузин. Ее кандидатура выдвинута партией президента Ээммануэля Макрона.