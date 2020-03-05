Турецкое государственное ИА искажает факты о Ходжалу.ЕСПЧ ставил под сомнение азербайджанскую версию

Турецкое государственное информационное агентство «Анадолу» исказило пункты решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно Агдамской (Ходжалинской) трагедии. В одной из статей агентства, опубликованной 26 февраля, на ряду с ложными азербайджанскими пропагандистскими тезисами о ходжалинских событиях, была предпринята попытка преподнести читателю вырванную из контекста цитату из постановления ЕСПЧ по делу «Фатуллаев против Азербайджана» (№ 40984/07), как «факт» подтверждающий эти лживые тезисы.

В статье утверждается, что ЕСПЧ постановил, что «то, что произошло в Ходжалу равносильно военному преступлению или преступлению против человечества». Ложные утверждения распространил также арабский сайт Albosala.com.

«Фатуллаев против Азербайджана»

В 2007 году правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело против главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнуллы Фатуллаева. Его обвинили в клеветы относительно ходжалинской трагедии. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили статьи опубликованные Фатуллаевым в газете «Реальный Азербайджан», содержащие критику в отношении азербайджанской власти, других чиновников, а также факты, опровергающие правительственные тезисы о событиях в Ходжалу (параграф 1, № 40984/07). Журналист, после 10 дневного визита в Нагорно-Карабахскую Республику в феврале 2005 года, опубликовал статью «Карабахский дневник», в которой говорилось: «Я побывал в этом городе [Нафталан], где разговаривал с сотнями (я повторяю, сотнями) беженцев, которые настаивали на том, что коридор существовал, и что они остались живы благодаря этому коридору ... [Они были убиты] не [какими-то] таинственными [стрелками], а провокаторами из батальонов НФА ... [Трупы] были изуродованы нашими собственными...».

Азербайджанский суд постановил очевидно незаконное решение по делу, приговорив Фатуллаева к тюремному заключению. Журналист подал жалобу в ЕСПЧ относительно приговора против него. Суд оценил действие против Фатуллаева нарушением его прав по нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека и обязал власти Азербайджан немедленно освободить журналиста.

Постановление ЕСПЧ и ходжалинские события

В 87-ом параграфе постановления четко говорится: «Суд отмечает, что поиск исторической правды является неотъемлемой частью свободы выражения мнения. В то же время, в функции Суда не входит оценка исторических событий, обсуждение которых историками ещё продолжается, что и формирует точку зрения на события и толкования. Суд, таким образом, считает, что устранение разногласий во мнениях относительно исторических фактов, касающихся Ходжалинских событий, не является его задачей». То есть, ЕСПЧ не вынес какое-либо решение в связи с противоречивыми взглядами или фактами, касающимися ходжалинских событий. Более того, в судебном деле нет утверждения, которое приводит турецкое агентство «Анадолу».

Далее в решении суда отмечено: «Однако, помимо этого аспекта, налицо отсутствие как ясности, так и согласия относительно некоторых других сторон и подробностей Ходжалинских событий. Например, существуют противоречащие точки зрения относительно того, был ли в действительности предоставлен свободный коридор для выхода мирных жителей из города. Так же, существуют разные мнения о роли и ответственности азербайджанских властей и вооружённых сил в этих событиях, причём в некоторых отчётах говорится о том, что они могли сделать больше для защиты мирных жителей, а в некоторых делаются предположения о том, что своими действиями они способствовали усугублению ситуации. Возникли вопросы о том, насколько правильно была организована защита города, и если нет, то не было ли это результатом национально- политической борьбы в Азербайджане. Учитывая сказанное выше, Суд считает, что различные вопросы, связанные с Ходжалинскими событиями, по-прежнему остаются открытыми для дискуссии среди историков, и должно быть вызывают всеобщий интерес в современном азербайджанском обществе».

В связи с этим Суд отметил, что в демократическом обществе должно проходить беспрепятственное обсуждение таких вопросов, которые может быть и [в этом обществе] воспринимаются как военное преступление или же преступление против человечества. Фактически, агентство «Анадолу» исказило содержание решения вырвав из контекста одну часть цитаты из 87-го параграфа и представила ее в качестве постановления Суда. Однако в постановлении речь идет о том, что противоречивые факты вокруг Ходжалу не позволяют прийти к окончательному решению, и, одновременно указывается, что решение таких дискуссий не входит в обязанности ЕСПЧ как арбитра.

Фактически ЕСПЧ поставил под сомнение азербайджанский вариант событий в Ходжалу и отметил наличие неясности в этих тезисах, нуждающихся в дальнейших исследованиях. Одна из оценок суда гласит: «Скорее, заявитель [Фатуллаев] поддержал одну из соперничавших точек зрения в дискуссии относительно существования свободного коридора для беженцев и, на этом основании, выразил мнение о том, что некоторые азербайджанские военные могли нести часть ответственности за бойню» (см. параграф 81, №40984/07), «Роль и ответственность азербайджанских властей за неспособность предотвратить или, напротив, провоцирование Ходжалинских событий составляют предмет незаконченной дискуссии» (см. параграф 92, №40984/07).

Следует отметить, что в 2011 году Фатуллаев вышел на свободу по амнистии, после чего основал пропагандистскую платформу для защиты интересов алиевского режима — портал Haqqin.az. Это очередной раз доказывает, что каждый, кто пытается в Азербайджане выступить против властей, будет подвергаться насилию до тех пор, пока не будет сломлен и начнет работать на саму власть.

Что касается средств массовой информации, проводящих антиармянскую пропагандистскую деятельность по указанию азербайджанских властей, то они всегда сталкиваются с обоснованными аргументами армянской стороны. Антиармянская пропаганда стала основой политического курса нынешнего Азербайджана, сам Ильхам Алиев заявил в 2012 году, что «мировое армянство - наш основной враг».

Вануи Карапетян