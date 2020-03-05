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Майк Помпео и Мелания Трамп вручили премию армянскому блогеру

Майк Помпео и Мелания Трамп вручили премию армянскому блогеру

Госсекретарь США Майк Помпео и первая леди Мелания Трамп 4 марта лично вручили премию Госдепартамента за женскую отвагу 2020 года.

Как передает «Арменпресс», впервые представительница Армении получила эту премию. Эта женщина - Люси Кочарян, журналистка и блогер. Ей присуждена премия  за озвучивание проблем умственно отсталых детей и предоставление площадок лицам, подвергшихся психологическому, физическому и семейному насилию.

На мероприятии присутствовала также и супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, которая находится в Вашингтоне с однодневным рабочим визитом.


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