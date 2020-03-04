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Глава МИД представил позицию Армении по сирийскому кризису 

Глава МИД представил позицию Армении по сирийскому кризису 

Республика Армения убеждена, что сирийский кризис должен быть урегулирован посредством широкого внутрисирийского диалога с учетом интересов всех групп населения, проживающих там.

Как сообщает Арменпресс, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян сказал об этом в Национальном Собрании Республики Армения, отвечая на вопрос секретаря фракции «Процветающая Армения» Армана Абовяна.

«Армения поддерживает право народа Сирии самому определять свою судьбу. Мы уверены, что сирийский кризис должен быть урегулирован посредством широкого внутрисирийского диалога с учетом интересов проживающих в Сирии всех групп, включая этнические и религиозные меньшинства», - сказал Мнацаканян.


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БелТА


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