Экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате имущества

Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. В ответ на запрос Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

«Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в преступном деянии, предусмотренном п.1 ч. 3 ст. 179 Уголовного кодекса Армении - растрата имущества в особо крупном размере. В качестве меры пресечения против него избрана подписка о невыезде», - сказала Оганджанян.

Напомним, что Специальная следственная служба Армении получила фактические доказательства того, что в 2010 году по разработанному министерством обороны проекту секретного решения правительства, без соблюдения ряда требований закона, в частности без обязательной оценки имущества, было предложено разрешить минобороны как органу, осуществляющему полномочия по управлению пакетом акций компании ЗАО «Дзора ГЭС», являющейся государственной собственностью, одобрить отчуждение имущества компании в пользу ООО «Дзорагет Гидро» за 3 млрд 600 млн драмов.

Затем от имени министра обороны Армении Сейрана Оганяна 16 декабря 2010 года была составлена секретная записка относительно проекта решения правительства Армении, которая по распоряжению Оганяна в тот же день была направлена в аппарат правительства Армении.

Проект решения по секретной процедуре был обсужден на заседании правительства Армении, и по договору о купле-продаже имущества, заключенному на основании принятого 16.12.2010 г. решения, все имущество ЗАО «Дзора ГЭС», являющейся государственной собственностью, подлежащее обязательной оценке, рыночной стоимостью 4 млрд 646 млн 400 тыс драмов, без соответствующей оценки было продано ООО «Дзорагет Гидро» дешевле рыночной стоимости на 1 млрд 46 млн 400 тыс драмов.