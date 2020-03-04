Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу по ID-картам

Граждане Армении и Грузии могут совершать взаимные визиты по ID-картам. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя детали своего визита в Грузию.

«Визит прошел на очень высоком уровне, и я хочу поблагодарить Георгия Гахарию за эффективный и впечатляющий визит ко всем его грузинским коллегам. Армения и Грузия подписали меморандум, согласно которому граждане смогут пересекать границу с помощью ID-карт. Мы договорились, что сейчас перейдем к реализации этого соглашения», - сказал Никол Пашинян.

Правительство Республики Армения и правительство Грузии подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан. Это означает, что граждане обеих стран могут свободно пересекать границу по ID-картам.