Размер штрафа за уклонение от военных учений и сборов повысится

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов, которым, в частности, предлагается повысить размер штрафа за уклонение от военных учений и сборов с 20 тыс. драмов до 30 тыс. драмов.

Как передает Арменпресс, пакет законопроектов О внесении изменений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения на заседании НС представил замминистра обороны Республики Армения Габриел Балаян.

Проектом устанавливается, что уклонение военнообязанного гражданина, состоящего на учете в резерве, от объявленных в установленном законом порядке военных учений или сборов, которое было совершено в виде неявки в военный комиссариат или на место проведения военных учений или сборов без уважительных причин в указанный в уведомлении военного комиссариата срок, влечет наложение штрафа в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Проект был принят 114 голосами “за”.