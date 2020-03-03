«5-звездочный карантин»: мировая пресса ошеломлена методами борьбы властей Армении с коронавирусом

Мировая пресса ошеломлена методами борьбы властей Армении с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, российские и турецкие СМИ назвали изоляцию 32 граждан Армении в отеле Golden Palace в Цахкадзоре «5-звездочным карантином».

Russia Today и NTV написали, что пока в десятках странах мира подозреваемые в заражении коронавирусом люди даже подвергаются насилию, власти Армении изолировали 32 граждан в 5-звездочном отеле. СМИ сообщают, что отель, в котором находятся 32 изолированных человека, находится в 50 км от Еревана, на высоте 2100 м над уровнем моря, имеет олимпийский бассейн и даже казино.

Турецкое агентство NTV пишет, что на опубликованном премьер-министром Армении Николом Пашиняном видео видно, как люди в специальной одежде раздают еду изолированным в люкс-номерах отеля людям.

Первый случай коронавирусной инфекции в Армении был подтвержден ранним утром 1 марта. Зараженный - 29-летний мужчина, который прибыл в Армению из Ирана 28 февраля. 1 марта в гостинице Golden Palace в Цахкадзоре были изолированы 32 человека, которые контактировали с зараженным человеком.