Никол Пашинян и Арчил Талаквадзе подчеркнули важность активного межпарламентского диалога

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, господин Талаквадзе отметил важность активного сотрудничества между правительствами и парламентами двух стран и подчеркнул, что этот визит премьер-министра будет способствовать еще большему укреплению и расширению связей между армянским и грузинским народами. Он высоко оценил сотрудничество между парламентариями как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Председатель парламента Грузии также подчеркнул роль местной армянской общины в развитии страны и добавил, что она является прочным мостом для развития армяно-грузинских межгосударственных отношений.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что в отношениях двух стран особое место уделяется межпарламентскому диалогу. Никол Пашинян отметил важность тесного сотрудничества между депутатами, подчеркнув, что тесные отношения парламентариев Армении и Грузии вносят важный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами.

Никол Пашинян и Арчил Талаквадзе подчеркнули, что посредством интенсивного диалога Армения и Грузия могут найти новые возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов и программ.

Премьер-министр Пашинян также сделал запись в Книге почетных гостей парламента Грузии.