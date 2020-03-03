Армения и Грузия имеют огромный неиспользованный потенциал: армяно-грузинские переговоры

В Тбилиси состоялись армяно-грузинские переговоры на высшем уровне в расширенном составе. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Грузии Георгий Гахария, приветствуя делегацию во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметил, что обе стороны имеют широкую повестку дня обсуждения вопросов.

“Мы коснемся всех тех вопросов, которые важны как для армянской, так и для грузинской стороны. Я хочу подчеркнуть вопрос демократического развития наших стран и мира в регионе. Это основа экономического развития наших стран. Все конфликты в регионе должны решаться мирным путем”, - сказал премьер-министр Грузии. Он представил стремление Грузии к интеграции в евроатлантическое пространство, отметив, что это выбор их народа. Гиорги Гахария также отметил, что они приветствуют сотрудничество Армении в рамках Восточного партнерства.

“Как Вы сказали, демократическое развитие наших стран является основой нашей безопасности и экономического развития. Уверен, что наша сегодняшняя встреча станет еще одним шагом в движении в демократическом направлении”, - отметил премьер-министр Грузии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей речи подчеркнул, что в отношениях двух стран есть огромный неиспользованный потенциал. По его словам, важной частью повестки является полноценное использование этого потенциала. По мнению премьер-министра Армении, обе страны имеют много возможностей вывести экономическое сотрудничество на совершенно новый уровень.

“В этом плане демократия также имеет существенное значение. Мы с уважением относимся к стремлению Грузии к интеграции в евроатлантическое пространство. Так сложилось, что у наших стран несколько разные представления о системе безопасности. Но, на мой взгляд, у нас общие представления о нашей безопасности. Армения не может быть угрозой для безопасности Грузии, а Грузия не может быть угрозой для безопасности Армении. После вступления на должность премьер-министра, во время моего первого официального визита в Грузию, я предложил именно эту концепцию для того, чтобы заложить основу наших дальнейших отношений”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения приветствует позицию Грузии в вопросе, что все конфликты должны решаться исключительно мирным путем.