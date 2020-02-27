Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за статьи «Независимой газеты» о сумгаитском погроме

Посол Армении в России Вардан Тоганян обратился к генпрокурору РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости в связи с публикавией в «Независимой газете». Как сообщает Арменпресс, в интервью изданию «Говорит Москва» Тоганян отметил, что не будет требовать от издания опровержений, но уже обратился к генпрокурору РФ.

«Мы не будем требовать у «Независимой газеты» опровержения, потому что считаем это кощунственным, диким и уголовно наказуемым — то, что было в «Независимой газете». В первую очередь, на наш взгляд, несёт ответственность издательство, газета, которая является лицензированным предприятием. У них есть лицензия СМИ и фактически, на взгляд наших юристов, там есть явное нарушение законодательства о СМИ, и в этом материале существует большой букет уголовных статей, в связи с чем я обратился к генеральному прокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии, религиозной нетерпимости», - отметил посол.

Дипломат также усомнился в качестве документов, на которые ссылается автор статьи.

«Я не знаю, о каких архивных материалах идёт речь. У спецслужб, наверное, есть различные материалы. Насколько они серьёзные, насколько это простые доносы по пять копеек, сложно сказать. Мы знаем, как сейчас искажается история, не только XX века. И мы понимаем, что всё что угодно можно найти в архивах, и как те или иные материалы в отдельных делах можно взять и использовать», - подчеркнул посол.

Посол Армении добавил, что обратился не только в Генпрокуратуру РФ, но и в Роскомнадзор.

«Всё-таки средство массовой информации в каком-то плане несёт ответственность за ту или иную информацию. Нужно исходить из ответственности, понимая, что в данном случае речь идёт об обычной клевете, обычном разжигании ненависти друг к другу. Поэтому я и обратился в прокуратуру — не только я, но и многие армянские общественные организации — и, конечно, в Роскомнадзор, дабы проверить, нарушены ли условия лицензии средства массовой информации и закон о СМИ», - отметил Тоганян.

Накануне общественная организация «Объединение армян России» обратилась к «Независимой газете» с требованием опровергнуть информацию в статье «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было».