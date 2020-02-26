Активная агитационная кампания штаба “Да” начнется со 2 марта

Агитационную кампанию референдума по конституционным реформам штаб “Да” проведет в несколько этапов. Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 26 февраля заявил руководитель штаба “Да”, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Вчера во время нашего вечера по сбору средств Вы видели, что мы выбрали три лучших логотипа, лучшие бренды. Для каждого из них мы предусмотрели денежные премии”, - сказал Папикян.

Он сообщил, что активная пропаганда штаба “Да” начнется со 2 марта и продлится до 3 апреля. “Это самый важный этап. Наши друзья, то есть те члены исполнительной власти, отправятся в отпуск и будут агитировать вне рабочих часов, депутаты Национального собрания, в частности, наши коллеги, избранные от областей, будут проводить агитацию в местах, где их избрали. Цель -представить обществу все те важные пункты, которые послужили поводом для конституционных изменений”, - сказал он.

Министр сообщил, что он сам находится в отпуске. На следующей неделе мне предстоит визит в Республику Грузия. Я вернусь на работу, затем мой отпуск снова продолжится до конца агитационной кампании”, - отметил Папикян.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян также собирается принять участие в агиткампании, и в нужные дни он также будет выходить в отпуск.