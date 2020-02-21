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Глава МИД Словакии посетит Армению

Глава МИД Словакии посетит Армению

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак 24 февраля с официальным визитом посетит Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

24 февраля в 10:15 состоится встреча министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и Мирослава Лайчака. 30 февраля состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.

Визит главы МИД Словакии начнется с посещения Мемориала Геноцида армян. Намечены также встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.

В рамках визита состоится официальная церемония открытия посольства Словацкой Республики в Армении.




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БелТА


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