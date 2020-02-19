На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что 19-го февраля по положению на 09:10 часов в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари области Арагацотн, в течение неопределенного времени будут закрыты.

На автодорогах Сотк-Карвачар и Сюникской области местами гололед.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомашин с прицепом.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось около 1000 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.