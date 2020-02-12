Геворг Гарибян удостоился золотой медали Чемпионата Европы

Греко-римский борец Геворг Гарибян впервые в своей карьере удостоился золотой медали Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Гарибян встретился в финале с турком Керемом Камалем. Армянский борец одержал победу и завоевал золотую медаль.

Этот чемпионат Европы не является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.