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Геворг Гарибян удостоился золотой медали Чемпионата Европы

Геворг Гарибян удостоился золотой медали Чемпионата Европы

Греко-римский борец Геворг Гарибян впервые в своей карьере удостоился золотой медали Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Гарибян встретился в финале с турком Керемом Камалем. Армянский борец одержал победу и завоевал золотую медаль.

Этот чемпионат Европы не является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.




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БелТА


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