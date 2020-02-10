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Карапет Чалян вышел в полуфинал Чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Карапет Чалян вышел в полуфинал Чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карапет Чалян (77 кг) вышел в полуфинал проходящего в Риме Чемпионата Европы. Армянский спортсмен одержал победу над Павлом Лиахом из Беларуси.

Как сообщает Арменпресс, его соперником в полуфинале станет азербайджанец Санан Сулейманов.

Пока что Карапет Чалян одержал 3 уверенных победы.




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БелТА


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