Карапет Чалян вышел в полуфинал Чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карапет Чалян (77 кг) вышел в полуфинал проходящего в Риме Чемпионата Европы. Армянский спортсмен одержал победу над Павлом Лиахом из Беларуси.

Как сообщает Арменпресс, его соперником в полуфинале станет азербайджанец Санан Сулейманов.

Пока что Карапет Чалян одержал 3 уверенных победы.