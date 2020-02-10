Король Иордании с официальным визитом прибыл в Армению

По приглашению президента Республики Армена Саркисяна 10 февраля в Армению с официальным визитом впервые прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Его Величество Абдалла II Ибн Аль-Хусейн Аль-Хашими.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в состав делегации Иордании вошли брат короля, Его Королевское Величество принц Али бин Аль-Хусейн, главный советник по религиозным и культурным вопросам, личный представитель короля, Его Королевское Величество Гази бин Мухаммад, министр иностранных дел и эмигрантов Айман Сафади, советник короля по вопросам коммуникации и координации Бишер Аль-Хасавнех, министр промышленности, торговли и снабжения Тарик аль-Хаммури.

В ереванском аэропорту “Звартноц” высокопоставленного гостя встретил вице-премьер Мгер Григорян.

Абдалла II Ибн Аль-Хусейн Аль-Хашими пользуется большим авторитетом в исламском мире. Он является представителем Хашимитской королевской династии в 41-ом поколении от пророка Мухаммеда, взошёл на трон 7 февраля 1999 г.

Президент Саркисян и король Иордании встречались в апреле 2019 года в ходе рабочего визита президента Армении в Иорданию. Президент Армении пригласил Короля Иордании посетить Армению.