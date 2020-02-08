Опубликован эскиз будущего армянского монастырского комплекса в Кировоградской области Украины

В Союзе армян Украины в Кировоградской области обнародовали эскиз будущего храмового комплекса на берегу реки Ингул в городе Кропивницкий.

Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, эскиз-предложение обнародовал председатель регионального союза Тигран Хачатрян на своей странице в соцсети.

В проекте представлено монолитное здание с большой входной группой в фасадной части.

«Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать решение. Спасибо всем,кто имеет отношение к этому историческому моменту», – написал Хачатрян.

Земельный участок в областном центре на улице Михайловской, площадью 1 100 квадратных метров, могут передать «Религиозной общине армянской апостольской церкви.

Как сообщалось ранее, строительство армянского собора в Киеве вступает в финальную фазу. Крупнейший армянский собор в Восточной Европе постепенно обретает свое окончательное очертание.

Известно, что строительство церквей является одним из основных направлений деятельности Союза армян Украины. По словам главы САУ Вилена Шатворяна, строительство церквей позволит реализовать одну из главных целей армянской диаспоры – всесторонне раскрыть армянскую культуру народу Украины.