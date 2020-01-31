Премьер-министр РФ торжественно вручил Тиграну Саркисяну Медаль имени Столыпина первой степени

На заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин торжественно вручил председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну Медаль имени Столыпина первой степени.

“Для меня большая честь от имени России вручить Вам Медаль имени Столыпина первой степени. Уверен, что в этом зале нет необходимости представлять Вас. Вы руководили правительством Армении в трудный период, когда был мировой экономический кризис, и смогли осуществить ряд экономических реформ, осуществить эффективные антикризисные мероприятия. Все, несомненно, ценят Ваши дружественные отношения, в том числе и с Россией, то, что Вы сделали в укреплении сотрудничества России и Армении. На посту председателя коллегии вместе с Вашими коллегами Вы успешно выполняли поставленные перед Вами задачи. Хочу выразить благодарность за эту большую работу и, пользуясь случаем, поздравить также и с Днем рождения, который Вы отметили несколько дней назад. Желаю новейших успехов”, - сказал Михаил Мишустин.

Как сообщает «Арменпресс», Тигран Саркисян поблагодарил и отметил, что принимает эти слова как оценку не только его личной работы, но и работы всей коллегии.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян 31 января покинет свой пост, но сохранит статус международного чиновника высокого уровня, возглавив Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Цель фонда - содействие процессам оцифровки экономик стран-членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан. Эти страны являются членами Евразийского банка развития, который призван способствовать их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними.

В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, для участия в котором в Казахстане находился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 9 - 10 апреля в Минске.