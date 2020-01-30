Запрещен ввоз куриц и курятины на территорию Армении из Винницкой области Украины

Государственная служба безопасности пищевых продуктов запретила ввоз на территорию Армении из Винницкой области Украины всех видов куриных продуктов, сырья (перо, пух), пищевого и инкубационного яйца, мясокостной муки, корма, добавочных кормовых продуктов (за исключением добавочных кормовых продуктов, содержащих синтетические и химические вещества), полимерных и картонных коробок и прокладок.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, основанием для ограничения информация о данном заболевании в Винницкой области, размещенная на сайте Всемирной организации здравоохранения животных (OIE).

Запрет будет действовать до тех пор, пока со стороны МЭБ не будет обнародована официальная информация об устранении высокопатогенного птичьего гриппа в этом регионе.