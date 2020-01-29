Арестована Лиана Карапетян, обвиняемая по делу о незаконном усыновлении детей

Апелляционный суд принял решение арестовать директора ГНКО “Дом ребенка Еревана” Лиану Карапетян, обвиняемую по делу о незаконном усыновлении детей.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Роберта Папояна 21 декабря 2019 года принял решение удовлетворить ходатайство следователя об аресте Карапетян, одновременно посчитав допустимым применение залога.

Она была освобождена под залог в размере 3 млн драмов. Это решение суда прокуратура обжаловала в Апелляционном суде.

Лиана Карапетян обвиняется по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РА (по предварительному сговору с группой лиц, с использованием должностного положения, незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка) и части 1 статьи 314 (служебный подлог).