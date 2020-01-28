По подозрению в хранении незаконного оружия задержан Нарек Самсонян

Глава общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян доставлен в Главное управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал юрист Арсен Бабаян.

Бабаян отметил, что полиция задержала Нарека Самсоняна по подозрению в хранении незаконного оружия.

Связаться с отделом по связям с общественностью и СМИ полиции Армении для уточнения подробностей пока не удалось.