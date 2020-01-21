Мгер Григорян принял участие в церемонии подписания договора о создании центра “Тумо” в Берлине

Вице-премьер Мгер Григорян в центре креативных технологий “Тумо” принял участие в торжественной церемонии подписания договора о создании центра “Тумо” в Берлине. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, церемония параллельно проходила в берлинском офисе банка KfW. Проект по созданию центра “Тумо” в Берлине реализуется при сотрудничестве между “Тумо” и немецким банком развития KfW.

Вице-премьер Мгер Григорян выступил на мероприятии с приветственной речью.

“Уважаемый господин посол,

Дамы и господа,

Даже атмосфера и формат мероприятия очень вдохновляют.

Приветствую всех вас. Я с радостью принял приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии, и для меня большая честь присутствовать здесь сегодня на церемонии подписания контракта о создании центра “Тумо” в Берлине.

Сегодня мы являемся свидетелями события, которое доказывает, что в современном мире не имеет значения географическое положение или богатство природными ресурсами, важны человеческий потенциал, идеи, ум, который не имеет границ.

Армения становится страной генерации инновационных идей, которая уже начала экспортировать свои идеи в такие страны, как Германия и Франция.

Германия всегда была и останется для нас важным партнером, а сотрудничество с KfW является значительным вкладом в продвижение прозрачности и здорового бизнеса в стране.

“Тумо” не просто инновационный центр, это платформа для того, чтобы дети могли мыслить нестандартно. “Тумо” дает вам уверенность в завтрашнем дне, поскольку воспитанники “Тумо” идут в ногу со временем, иногда даже опережая его.

Экспортный потенциал сформированных в Армении инновационных идей достаточно велик, о чем свидетельствует сегодняшнее событие. Мир должен прежде всего воспринимать Армению как страну, богатую человеческими ресурсами.

Я еще раз поздравляю обе стороны с реализацией этой инициативы, и желаю центру “Тумо” в Берлине плодотворной работы и больших успехов.

Уважаемые друзья,

Действительно, мы принимаем участие в мероприятии, которое во всех отношениях можно назвать для нас классическим событием. Почему? Потому что это похоже на реализацию наших мечтаний, когда у Армении есть возможность экспортировать идеи, что, на мой взгляд, очень важно для нашего развития. Мы снова констатируем это. И еще раз хочу поблагодарить все стороны и всех участников, которые реализовали это событие.

Спасибо за внимание”.