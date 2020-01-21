После победы над Курсовой я восстановила уверенность в себе: Мария Геворкян

Чемпионка Армении по шахматам среди женщин Мария Геворкян победу в матче с Марией Курсовой считает переломным моментом.

“Первая партия началась с двухсторонних ошибок. Каждый год на старте я играю плохо, на финише мне везет, завершаю партию вничью, но не в этом году. Я приобрела больше уверенности в себе после победы над Марией Курсовой”, - сказал в беседе с Арменпресс Геворкян.

Говоря о соперницах, Геворкян подчеркнул, что в отличие от прошлого года, женский турнир набрал сильный состав, и конкуренция довольно сильная.

Чемпионка Армении в этом году примет участие во Всемирной олимпиаде и планирует попробовать свои силы на индивидуальном чемпионате Европы.

На 75-м чемпионате Армении по шахматам среди женщин Мария Геворкян, набрав из 9 возможных 8 очков, в 4-й раз стала чемпионкой страны. Геворкян была чемпионкой и в 2016, 2017 и 2019 годах.