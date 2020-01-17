Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган, которая в том числе занималась организацией музыкальной премии "Грэмми", отстранили от должности за десять дней до вручения наград. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

Решение было принято из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями. Внутри организации проводится независимое расследование.

До его завершения временным исполняющим обязанности президента станет председатель попечительского совета Харви Мэйсон — младший.

Дуган стала первой женщиной-президентом Национальной академии искусства и науки звукозаписи в августе 2019 года. Она заняла этот пост после того как Нил Портнов покинул его из-за скандала в связи с его призывом женщинам "трудиться", если они хотят чего-то добиться.

Церемония вручения "Грэмми" запланирована на 27 января