В 4-м квартале 2019 г. по сравнению с 2017 г. количество посетителей Армении выросло на 22,7%

В четвертом квартале 2019 года Армению посетило на около 400 тысяч или 22,7% человек больше, чем в аналогичный период 2017 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В четвертом квартале 2019 года в Армению прибыло 2 миллиона 150 тысяч 383 человека. В четвертом квартале 2018 года в Армению прибыло 1 миллион 906 тысяч 722 человека. В четвертом квартале 2017 года в Армению прибыло 1 миллион 751 тысяча 729 человек. В четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Армению прибыло на 398 тысяч 654 или 22,7% больше человек. Данные за четвертый квартал начали показывать положительное сальдо по количеству прибывших только после ненасильственной бархатной народной революции», - отметил Пашинян.

Премьер-министр также представил данные о количестве покинувших и прибывших в страну людей в 2017-2019 гг..

«В 2019 году в Армению прибыло 5 миллионов 339 тысяч 796 человек. В 2018 году в Армению прибыло 4 миллиона 785 тысяч 875 человек. В 2017 году в Армению прибыло 4 миллиона 373 тысячи 117 человек. В 2019 году по сравнению с 2017 годом в Армению прибыло на 966 тысяч 679 или 22,1 процента больше людей. Отмечу, что по итогам 2019 года число уезжающих было больше приезжающих на 9 467 человек. В 2018 году количество уезжающих было больше приезжающих на 11 882 человек. В 2017 году количество уезжающих было больше приезжающих, внимание, на 133 тысяч 826 человек», - написал премьер-министр.

Он добавил, что в этих данных не учитываются многочисленные визиты одного и того же человека.

«Учитывается только один из множества выездов и приездов одного и того же человека. То есть, если один и тот же человек выезжал из страны 10 раз в течение года, учитывается только один приезд и один отъезд. Если он только уехал, считается только отъезд, если он только прибыл, учитывается только прибытие», - написал он.

Количество пассажиров, обслуженных в международном аэропорту «Звартноц» в 2019 году, превысило 3 миллиона. Пассажирский поток в «Звартноце» в 2018 году составил 2 миллиона 690 тысяч человек, и в 2019 году зарегистрирован рост на около 11% по сравнению с предыдущим годом.